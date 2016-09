Heißer Herbst bei der Bahn?

Unter Renditedruck: Der Personenverkehr der Deutschen Bahn. Verspätungen und Überlastung des Personals sind nur einige der Folgen Foto: REUTERS/Ralph Orlowski

Auf die noch Deutsche Bahn AG (DB) kommen bewegte Wochen zu: Zum 30. September laufen die vom DB-Vorstand, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vereinbarten Tarifverträge über Einkommen und Arbeitszeit aus. Zu den Baustellen des Konzerns gehört aber auch eine neue Rekordverschuldung, die sich auf die 20-Milliarden-Euro-Marke zubewegt. Um gegenzusteuern, strebt das Management eine Teilprivatisierung der profitablen, international operierenden Töchter DB Schenker und DB Arriva an.

Die GDL fordert für die anstehende Tarifrunde vier Prozent Lohnerhöhung und Änderungen in der Arbeitszeitgestaltung. Damit sollen rund um die Uhr und in ständigen Wechselschichten arbeitende Lokführer häufiger als bisher in den Genuss von zwei zusammenhängenden Ruhetagen und dienstfreien Wochenenden kommen. Die EVG organisiert in diesen Wochen regionale Zusammenkünfte ihrer Mitglieder und will aus der Diskussion heraus ihre Forderungen entwickeln.

Unterdessen läuft der Teilverkauf der DB-Auslandstöchter nach Insiderberichten nicht so glatt, wie vom Konzernvorstand erhofft. So bringt das Votum Großbritanniens für den Austritt aus der Europäischen Union insbesondere die Pläne zum Verkauf von DB Arriva durcheinander. Denn dieses Unternehmen hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist ein mit der Privatisierung von Bahnen und Bussen dort groß gewordener, europaweit operierender Konzern. Nach dem »Brexit«-Referendum und angesichts einer schlechteren Gewinnsituation kommt nun für das DB-Management allem Anschein nach ein Börsengang in London nicht mehr in Frage. Vom Verkauf von jeweils etwa 40 Prozent Anteilen an Arriva und dem internationalen Logistikkonzern Schenker hatte sich die DB-Spitze dem Vernehmen nach Einnahmen in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro erhofft. Die Pläne müssen aber vom DB-Aufsichtsrat genehmigt werden, in dem auch Vertreter von EVG und GDL sowie je zwei Politiker von CDU und SPD als Vertreter des Bundes als Haupteigentümer der DB AG sitzen.

Die Folgen eines möglichen Verkaufs von Schenker und Arriva spielten auch bei einem Workshop der Linksfraktion im Bundestag am Wochenende eine Rolle, zu dem die Abgeordnete Sabine Leidig eingeladen hatte. Dort sprach sich der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky vehement dafür aus, die zur Infrastruktur gehörenden DB-Bereiche Netz, Bahnhöfe, Energie und Werkstätten auszugliedern und in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen. Nur so könne der im DB-Konzern bestehende Renditedruck auf das »Herzstück« verringert und der Zustand des sanierungsbedürftigen Netzes verbessert werden. Die Erfahrungen in Großbritannien hätten gezeigt, dass eine Privatisierung der Infrastruktur immer schiefgehe.

Gleichzeitig brach Weselsky eine Lanze für privat betriebene Züge: »Private Bahngesellschaften funktionieren in England heute noch gut.« Eine Kollegin von der Berliner S-Bahn betonte dagegen: »Netz und Verkehrsgesellschaften gehören gleichermaßen in öffentliche Hand.«

Ein im Personennahverkehr tätiges EVG-Mitglied aus Sachsen-Anhalt plädierte für einen »ganzheitlichen Blick« auf die Probleme im Schienenverkehr. »Auch die Züge des Personen- und Güterverkehrs müssen vom Renditedruck befreit werden«, forderte ein weiterer Gewerkschafter. Er erinnerte daran, dass nicht nur der schlechte Netzzustand, sondern auch gravierende Mängel bei privaten Bahnen wie eine zu dünne Personaldecke zu massiven Behinderungen im Regionalverkehr führen. So gebe es anhaltende Klagen über enorme Verspätungen, Zugausfälle und Pannen bei der Nordwestbahn in Niedersachsen, der britischen Privatbahn National Express in Nordrhein-Westfalen und der vor allem in Rheinland-Pfalz aktiven Vlexx. Alle drei seien Töchter internationaler Konzerne, die die DB in ihrem Stammland vom Gleis verdrängt hätten. Britische Gewerkschafter forderten wegen solcher Probleme nicht ohne Grund eine Zusammenführung und Wiederverstaatlichung des aufgespaltenen Eisenbahnsystems, sagte der Gewerkschafter, der sich zugleich für eine Neuauflage der europaweiten Kampagne gegen Liberalisierung und Privatisierung der Bahnen aussprach.