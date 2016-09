Bei einem Feuer in einer Verpackungsfabrik in Bangladesch sind am Samstag mindestens 29 Menschen getötet und 70 weitere verletzt worden. Der Brand war offenbar durch die Explosion eines Boilers ausgelöst worden und hatte sich vermutlich wegen in der Fabrik gelagerter Chemikalien schnell ausgebreitet. Die betroffene Firma Tampaco Foils Limited belieferte auch ausländische Unternehmen wie den Nahrungsmittelriesen Nestlé und den Zigarettenproduzenten British American Tobacco. (AFP/jW)