»Ein Resultat der schweizerischen Asylpolitik und jener der EU«: Hunderte Geflüchtete leben derzeit außerhalb der italienischen Stadt Como, nahe der Grenze zur Schweiz. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Anfang Juni wurde in der Schweiz über eine Asylgesetzrevision abgestimmt. Eine Mehrheit votierte für die Vorlage – und damit gegen den Willen der rechten Schweizerischen Volkspartei. »Die SVP ist im asylpolitischen Abseits«, titelte die Tageszeitung NZZ daraufhin. Das sind neue Töne aus der Schweiz. Bislang war die Rechtspartei mit ihrem harten Kurs gegen Geflüchtete und Migranten sehr erfolgreich.

Ja, es klingt toll. Doch die SVP war nur in dieser Abstimmung »isoliert«. Viele der Maßnahmen, die nun verabschiedet wurden, hatte die SVP selbst gefordert. Etwa die Beschleunigung der Asylverfahren. Doch die Partei hatte das Gefühl, stark genug zu sein, um 100 Prozent ihrer Anliegen durchzusetzen. Betrachtet man die Asylpolitik hingegen insgesamt, wird der Kurs der SVP von vielen Parteien getragen. Nur einen Tag nach der Abstimmung über die Asylgesetzrevision verfasste etwa die liberale FDP ein Communiqué. Darin erklärte sie, bei der Aufnahme von Menschen müsse die Schweiz restriktiver werden.

Bleiben wir noch bei dieser bislang letzten Änderung des Asylgesetzes. In der Juni-Abstimmung ging es vor allem um die Einrichtung größerer Bundeszentren. Was steckt dahinter?

Diese Revision zielt auf eine Zentralisa­tion der Asylverfahren. Es bestehen bereits sogenannte Bundeszentren, etwa in Chiasso oder Kreuzlingen. Wer in der Schweiz ankommt und Asyl ersucht, wird zunächst in sie gebracht. Diese Zentren sollen nun ausgebaut und größer werden. Erst in einem zweiten Schritt werden Geflüchtete dann an Kantone und Gemeinden überwiesen. Es gibt nun aber die Idee, dass der Bund selbst mehr Geflüchtete unterbringt, damit die Verfahren – und auch die sogenannten Ausschaffungen – schneller gehen. Die wirklichen Probleme, die bestehen, werden damit aber nicht gelöst. Teilweise werden Zentren, die bislang in kantonaler Hand waren, nun in Bundeszentren umgewandelt. Das passiert etwa im Kanton Neuchâtel. Schon jetzt sind in den Zentren teilweise 200 Menschen untergebracht, es dürften nun noch mehr werden. Am politischen Willen, für die Menschen passende Wohnungen zu finden, mangelt es. Und das sogar in Städten, in denen es einen großen Leerstand gibt – was ebenfalls in Neuchâtel der Fall ist. Zudem wird es immer schwieriger zu erfahren, was in den Zentren vor sich geht. Die Zentren werden zunehmend privatisiert. Das Management, das in ihnen eingesetzt wird, hat aber vor allem das Interesse, Gewinne zu erwirtschaften. Sie engagieren Personal, das nicht gut ausgebildet wurde, versuchen die Kosten zu senken. Eine Garantie dafür, dass sie im Interesse der Asylsuchenden handeln, gibt es nicht. Das bedeutet auch, dass die Rolle der ehrenamtlichen Helfer immer wichtiger wird. Sie erfahren noch am ehesten, was mit den Menschen in den Zentren geschieht.

Wie sah die Unterbringung der Menschen denn bislang aus?

Zuletzt wurden mehr und mehr Geflüchtete in Zivilschutzanlagen gebracht. Dabei handelt es sich um unterirdische Bunker, die während des Kalten Krieges errichtet wurden. Außer dem Militär nutzt sie aber niemand. Dass dort nun Menschen untergebracht werden, ist schrecklich. Unterirdisch leben zu müssen belastet die Psyche. Nur zu bestimmten, restriktiv festgelegten Zeiten dürfen die Geflüchteten die Anlagen verlassen, Besuch dürfen sie hingegen nicht empfangen. Was in den Bunkern vor sich geht, weiß die Öffentlichkeit darum nicht, zumal in vielen Zivilschutzanlagen ein Handyverbot besteht. In Neuchâtel musste eine Anlage geräumt werden, weil dort die Krätze ausbrach. Denn in den Bunkern werden teils zwanzig oder dreißig Menschen zusammengepfercht, wenn nicht mehr. Es gibt eine starke Bewegung der Geflüchteten gegen die Unterbringung in den Zivilschutzanlagen. In Genf lösten sie eine große Diskussion aus, als sie es – trotz Handyverbots – schafften, einen 15minütigen Film mit Aufnahmen aus der Anlage zu erstellen.

Demgegenüber scheint die Unterbringung in Zentren eine Verbesserung zu sein.

Die Zentren liegen teils weit abseits der Städte und Ortschaften. In Neuchâtel wurde eines auf einem Berg eingerichtet, einige Kilometer von der nächsten Bushaltestelle entfernt. Das trägt zur Isolierung der Menschen bei. Bei beidem, den Zivilschutzanlagen einerseits und den abseits gelegenen Zentren andererseits, handelt es sich um Strategien, um die Schweiz für Geflüchtete »unattraktiver« zu machen.

Zielen darauf auch die Änderungen am Asylrecht ab?

Es handelt sich stets um Verschärfungen. Dabei gibt es den Trend, statt einer großen Änderung mehrere kleine durchzuführen. Die Abstimmung im Juni war etwa Teil einer Asylgesetzrevision, die noch auf den früheren Justizbundesrat Christoph Blocher von der SVP zurückgeht. Sie wurde in drei Teile zerlegt und auch dann noch durchgesetzt, als Blocher bereits abgelöst war. Zunächst folgte auf ihn die Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf von der bürgerlichen BDP, mittlerweile ist die sozialdemokratische Bundesrätin Simonetta Sommaruga federführend. So wurde in den vergangenen Jahren bestimmt, dass Desertation kein Asylgrund mehr ist. Eine Verschärfung, die sich vor allem gegen flüchtende Eritreer richtete. Dann schaffte man die Möglichkeit ab, in einer Botschaft um Asyl zu ersuchen. Das heißt, es gibt nun fast keine legalen Wege mehr, in die Schweiz zu kommen. Es ist das völlige Gegenteil von dem, was nötig wäre.

Sie haben eingangs erklärt, die anderen Parteien würden mittlerweile ähnliche Positionen beziehen wie die SVP. Sind diese Änderungen am Asylwesen die Folge davon?

Es hat sie schon zu Beginn der 80er Jahre gegeben, also zu einer Zeit, als die SVP eine sehr kleine Partei war, die kaum Einfluss besaß. Sie stieg erst in den 90er Jahren auf. Die erste Asylgesetzrevision gab es jedoch schon 1983, bereits zwei Jahre nachdem man überhaupt ein formelles Asylgesetz erließ. Und schon 1986 folgte die zweite Revision.

Dazu muss man berücksichtigen, dass die Flüchtlingspolitik der Schweiz sich über die Jahrzehnte geändert hat. In den 50er und 60er Jahren empfing sie die Menschen großzügig. Man nahm große Kontingente auf, ohne zu prüfen, ob die Personen tatsächlich persönlich bedroht waren. Denn die Menschen kamen aus Ungarn, sie kamen aus der Tschechoslowakei oder Vietnam, also aus Staaten, die die Schweiz als Feinde betrachtete – weil dort Kommunisten regierten. In den 70er und 80er Jahren kamen dann aber andere Personen in die Schweiz. Es waren Flüchtlinge aus der Türkei, aus Chile oder Argentinien. In der Tendenz flohen also Linke vor den dortigen rechten Regierungen. Zu dieser Zeit beginnen die Verschärfungen der Asylpolitik. Dafür hat man nicht auf die SVP gewartet. In den 90er Jahren folgten dann fünf weitere Verschärfungen. Es kamen nämlich Menschen, die vor dem Krieg auf dem Balkan flohen.

Wie viele Geflüchtete kommen derzeit in die Schweiz – und wie viele schiebt das Land wieder ab?

Im vergangenen Jahr kamen etwa 40.000 Geflüchtete in die Schweiz. Das sind vergleichsweise viele, doch in den 90er Jahren lag die Zahl ähnlich hoch. Die meisten kamen über das Mittelmeer oder die Balkanroute, denn die Schweiz tat wenig, um legale Wege für die Menschen hierher zu schaffen. Das Land beteiligt sich etwa an einem Programm des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Dies sucht besonders bedrohte Menschen, etwa Kranke oder Schwangere, aus Ländern wie Syrien aus, um sie in einen sicheren Staat zu bringen. Auf die Teilnahme der Schweiz daran ist die Bundesrätin Sommaruga sehr stolz. Tatsächlich wurden zwischen 2013 und 2015 aber nur 503 Menschen hierüber aufgenommen. Weitaus mehr schiebt man ab. Denn die Schweiz hat mit der EU Assoziierungsabkommen abgeschlossen, mit denen die Schengen- und Dublin-Verträge auf sie ausgeweitet werden. So schob man allein im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Menschen ab. Sie wurden insbesondere nach Italien, aber auch nach Ungarn, nach Spanien, Frankreich oder Deutschland ausgeschafft, wie man in der Schweiz sagt. Doch in Italien bestehen für viele selbst dann keine normalen Lebensbedingungen, wenn sie einen Aufenthaltsstatus erhalten. Der Kampf gegen das Dublin-Abkommen ist deshalb enorm wichtig. Wobei die Schweiz, wenn der Wille dazu bestünde, sogar innerhalb der bestehenden Regelungen selbst handeln könnte. Es existiert auch eine Souveränitätsklausel. Wollte die Schweizer Regierung, dann könnte sie sagen: »Wir behandeln die Asylfälle der Menschen hier.«

Das Gegenteil passiert: Seit Mitte Juli leben Flüchtlinge in einem Lager im italienischen Como, nahe der Schweizer Stadt Chiasso. Das dortige Grenzwachtkorps verhindert, dass sie in die Schweiz weiterreisen können. Da sehen wir ein Resultat der schweizerischen Asylpolitik und jener der EU.

Ist es nicht eigenartig, dass dennoch stets die »humanitäre Tradition« der Schweiz hochgehalten wird? Auf sie berufen sich ja nicht nur Linke, sondern auch Bürgerliche im Land.

Ja, man ist extrem stolz auf die eigene humanitäre Tradition. Die Menschen haben das Gefühl, die Schweiz stehe zur Neutralität und engagiere sich stark für die Menschenrechte. Doch die Realität ist eine andere, es handelt sich um einen nationalen Mythos. In der Schweizer Geschichte gibt es einige Momente, auf die sich diese humanitäre Tradition stützt. Im Krieg Deutschlands gegen Frankreich 1870 und 1871 handelte die Schweiz etwa humanitär. Sie nahm 80.000 französische Soldaten auf, die von Deutschen umzingelt waren. Nach dem Krieg konnten sie nach Frankreich zurückkehren. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts konnten viele politische Flüchtlinge in der Schweiz unterkommen. Doch es gibt in der Schweizer Geschichte stets auch die entgegengesetzten Momente. Man nehme nur die Schweizer Neutralität. Während des Zweiten Weltkriegs bedeutete sie, dass unser Land an sämtliche Länder Waffen verkaufte – und seine Türen für fast alle Flüchtlinge schloss.

Aber motiviert dieser Mythos nicht auch zum Handeln?

Es gibt natürlich Menschen, die sich auf die humanitäre Tradition berufen und sich für Flüchtlinge engagieren. Viele versuchen eine Willkommenskultur zu etablieren. Einige empfinden es als skandalös, was an den Außengrenzen der EU geschieht. Sie gehen nach Griechenland oder Italien, um Hilfe zu leisten. Das sind oft junge Menschen. Hier in der Schweiz organisieren sie Sprachunterricht, sammeln Kleider. Andere nehmen auch Menschen bei sich daheim auf, wobei das sehr schwierig ist, zumal in jedem Kanton dafür andere Regeln gelten. Dann wiederum gibt es jene, die sich politisch engagieren, die etwa gegen die Ausschaffung im Rahmen des Dublin-Abkommens ankämpfen. Als Solidarité sans frontières versuchen wir, diese Kräfte miteinander zu vernetzen. Das ist enorm schwer, da die einzelnen Gruppen voneinander sehr verschieden sind.

Welche Rolle spielt es dabei, dass die Schweiz drei verschiedene Sprachregionen aufweist?

In der französischsprachigen Romandie sind die linken Bewegungen stärker. Das gilt auch für die Parteien, und nicht nur für die Sozialdemokraten oder die Grünen. Die Bereitschaft, grundsätzliche Kritik am System zu üben, ist hier größer, wovon auch Parteien wie die POP profitieren (unter diesem Namen agiert die kommunistische Partei der Arbeit der Schweiz in der Romandie; jW). Im italienischsprachigen Tessin sind hingegen rechte Parteien enorm stark. Und in der Deutschschweiz, der größten Sprachregion, gibt es allenfalls in den Städten eine Bewegung. Auch in den Institutionen ist die Linke hier sehr schwach. Als Romande wundert es mich immer wieder, wie viele Gruppen es in Bern, Basel oder Zürich gibt – und dass sie einfach nicht zusammenarbeiten können. In der Romandie ist es anders. Dass Sozialdemokraten, Grüne, Trotzkisten und Personen von der POP hier in einem gemeinsamen Komitee sitzen, ist normal. Beispielsweise um gegen eine Initiative der SVP anzukämpfen. Unsere ganze politische Kultur ist von den kämpferischen Traditionen Frankreichs geprägt. In die Deutschschweiz wirkt hingegen die Bundesrepublik hinein, in das Tessin Italien.

Dazu kommt noch, dass es während des Kalten Kriegs eine sehr starke Repression gegen Linke und Kommunisten in der Deutschschweiz gab. Menschen wurden denunziert, viele verloren ihren Job. In der Romandie blieb das nicht aus, war aber viel schwächer. Und heute ist es schon ein Problem, miteinander zu sprechen. Denn viele Schweizer sprechen nur eine einzige Nationalsprache.

Gibt es dennoch Erfolge der Linken, was die Asylpolitik angeht?

Fast nur außerparlamentarische. Im französischsprachigen Kanton Waadt gibt es eine Bewegung, die sich gegen Abschiebungen im Zuge des Dublin-Abkommens einsetzt. Sie ist seit dem 8. März 2015 aktiv und hat es geschafft, eine große Unterstützung durch die Bevölkerung zu erhalten. Ihre Methode ist der zivile Ungehorsam. In der Stadt Lausanne waren es beispielsweise Hunderte, die öffentlich erklärten: »Vielleicht kenne ich jemanden, der nach Italien abgeschoben werden müsste. Und vielleicht verstecke ich diese Person.« So verhindern sie die Rückschaffungen. Denn die Schweiz muss eine Person innerhalb von sechs Monaten in das Ankunftsland zurückbringen, andernfalls muss sie den Asylfall selbst behandeln. Die Betroffenen zu verstecken und gleichzeitig eine Öffentlichkeit herzustellen – das ist eine starke Methode. In anderen Kantonen entstehen nun auch Bewegungen, die sich daran anlehnen. Noch stehen sie in den Anfängen, doch dieser Kampf hat das Potential, sich auszuweiten. Die Problematik ist hier in allen Kantonen dieselbe, und man hat eine Form, hinter der alle Linken stehen können. Aus diesem Grund werden wir am 1. Oktober eine Großdemonstration für das Asylrecht veranstalten. Und zwar in Waadt – es ist der Kanton, in dem etwas geschieht.