Rotlicht: Bund der Vertriebenen

Stand dem BdV von 1998 bis 2014 vor und sorgte dafür, dass der Umsiedlung von Deutschen nach der Nazibarbarei auch heute noch als »Unrecht« gedacht wird: Erika Steinbach, die hier begleitet von Protest von dannen zieht Foto: Dominik Werner/Agencja Gazeta/Reuters

Wenigstens einmal habe er doch noch als Bundespräsident beim Bund der Vertriebenen (BdV) auftreten wollen, hat Joachim Gauck gesagt. Und so war er am vergangenen Samstag der Hauptredner beim Berliner Festakt zum jährlichen »Tag der Heimat«. Der BdV ist die zentrale Organisation im Geflecht der deutschen Vertriebenenverbände. Gegründet worden ist er im Jahr 1957 als Dachverband für eine eigenartige Doppelstruktur. Zum einen gehören ihm 20 Vereinigungen an, die – wie die Sudetendeutsche Landsmannschaft oder die Landsmannschaft Ostpreußen – Flüchtlinge und Umgesiedelte aus den früheren Ostgebieten des Deutschen Reichs strikt nach ihrer Herkunft organisieren. Das erleichtert es, gegenüber den jeweiligen Herkunftsgebieten geschlossen aufzutreten – um Entschädigungsforderungen zu stellen, wie es lange Zeit gang und gäbe gewesen ist, oder auch, um sich für die Bewahrung »deutschen« Kulturguts östlich der Bundesrepublik einzusetzen. Gleichzeitig unterhält der BdV eigene Landes- und Kreisverbände. Das stärkt seine Präsenz in der Bundesrepublik. Politische Grundlage des BdV ist bis heute die 1950 unterzeichnete »Charta der deutschen Heimatvertriebenen«, in der man sich nicht entblödet, die Umgesiedelten als die »vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen« zu bezeichnen und für sie ein »Recht auf die Heimat«, einen Anspruch auf ihre Herkunftsgebiete also, postuliert.

Der BdV befindet sich seit geraumer Zeit im Umbruch. Ursache ist, dass seine Mitgliedschaft drastisch schrumpft. Von denjenigen, die selbst flohen oder umgesiedelt wurden, sind nicht mehr viele am Leben, und es können sich zwar auch Jüngere als »Bekenntnisvertriebene« im BdV sowie in den Landsmannschaften organisieren, doch ist ihre Zahl ziemlich begrenzt. Unter der Führung von Erika Steinbach (CDU, 1998 bis 2014) hat der BdV sich vor allem bemüht, Vorkehrungen zu treffen, dass »Flucht und Vertreibung« auch dann im deutschen Geschichtsbewusstsein verankert bleiben, wenn die Vertriebenenverbände nur noch als Kleinorganisationen existieren werden. Diesem Ziel dienten die von Steinbach energisch vorangetriebenen Planungen für den Aufbau eines »Zentrums gegen Vertreibungen«, das nun tatsächlich von der eigens gegründeten Bundesstiftung »Flucht, Vertreibung, Versöhnung« im Deutschlandhaus in Berlin-Kreuzberg errichtet wird. Außerdem hat die Bundesregierung auf Betreiben von Steinbach den 20. Juni, der von den Vereinten Nationen zum Weltflüchtlingstag erklärt worden ist, zum bundesweiten Gedenktag für die »Opfer von Flucht und Vertreibung« bestimmt. Auch künftige Generationen werden also konsequent mit der Umsiedlung konfrontiert – und mit der staatlichen Behauptung, diese sei »Unrecht« gewesen, man habe also bei den »Vertreiberstaaten« wie Polen oder Tschechien zumindest moralisch etwas gut.

Mit dem 2014 erfolgten Wechsel an der BdV-Spitze von Steinbach zu Bernd Fabritius (CSU) hat der Verband einen gewissen Kurswechsel eingeleitet. Mit Blick auf die kleinen, aber nach wie vor existierenden deutschsprachigen Minderheiten in Polen, Tschechien, Ungarn und weiteren Staaten östlich und südöstlich der Bundesrepublik hat Fabritius erklärt, der BdV müsse sich »weiterentwickeln zur Vertretung der Deutschen aus Ost-, Südost- und Mitteleuropa«; er solle eine »Scharnierfunktion« zwischen der Bundesrepublik und den dortigen Staaten übernehmen. Was das bedeuten kann, zeigt das Beispiel des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis: Der zählt zur deutschsprachigen Minderheit in Rumänien, der auch Fabritius entstammt, und ist lange Zeit Spitzenfunktionär in deren Organisationen gewesen. Der BdV zielt nun also darauf ab, eine Art Deutschtumsnetz über Ost- und Südosteuropa zu legen. Gelingt das, erhält Berlin damit ein neues Einflussinstrument.