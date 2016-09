Mitarbeiter in der Fleischproduktion im Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück (Februar 2013) Foto: Bernd Thissen/dpa-Bildfunk

Haben sich die Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie gewandelt? Am Montag erklärte die Hauptgeschäftsführerin der Unternehmervereinigung Nahrung und Genuss, Valerie Holsboer, gegenüber der Osnabrücker Zeitung, in der Branche sei die Zahl der Vollzeitbeschäftigten binnen eines Jahres um 10.000 gestiegen. Statt 14.332 arbeiteten nun 24.295 Beschäftigte nach deutschem Recht. »Die Branche kann stolz auf sich sein«, so Holsboer. Immer wieder war in der Vergangenheit über Ausbeutung berichtet worden. Bislang sind die Arbeiter häufig über Werkverträge bei Subunternehmen aus Ost- oder Südosteuropa angestellt. Oft werde der Branchenmindestlohn von 8,60 Euro umgangen. Kosten für Transport und Unterkunft werden ihnen vom Gehalt abgezogen.

Im September vergangenen Jahres hatten die sechs Unternehmen aus der Fleischindustrie Tönnies, Vion, Heidemark, Danish Crown, Westfleisch und die PHW-Gruppe mit der Tochterfirma Wiesenhof zusammen mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) eine »freiwillige Selbstverpflichtung« vorgelegt. Die Konzerne erklärten: »Die hier vereinbarten Maßnahmen sind ein Schritt zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Beschäftigten in der Fleischwirtschaft.« Die sich der Selbstverpflichtung anschließenden Unternehmen verfolgten »im Rahmen ihrer jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse konsequent das Ziel, den Anteil ihrer Stammbelegschaft zu erhöhen und weiter auszubauen.« Darüber hinaus sei es das Ziel, die Zahl der Mitarbeiter, die deutschem Sozialversicherungsrecht unterlägen, in der Fleischwirtschaft zu sichern und auszubauen.

Von den Erfolgsmeldungen wollte die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) hingegen nichts wissen. Zentrale Versprechen seien »in keinster Weise« eingehalten worden, sagte Gewerkschafter Bernd Maiweg der Osnabrücker Zeitung. Das Versprechen, mehr Festangestellte zu beschäftigen, sei nicht eingelöst worden. Der Wirtschaftsminister will keine Maßnahmen ergreifen. Er wolle warten, bis der »Fortschrittsbericht« veröffentlicht werde, auf den sich die Selbstverpflichter geeinigt hatten. Dieser sollte bereits im Juli vorliegen, erschienen ist er bis heute nicht.