Der Naumburger Spruch

In diesen Mauern wird gegen antifaschistische Voreingenommenheit niederer Instanzen gefochten. Drei Richter am OLG Naumburg, hier auf einer historischen Postkarte, rehabilitierten mit ihrem erst ­kürzlich bekanntgewordenen Urteil vom Oktober 2015 den Neonazi und Holocaust-Verharmloser Hans Püschel

Zutiefst verstört hatte den erfolgreichen Kommunalpolitiker Hans Püschel das, was ihm da widerfuhr: Die Richter des Landgerichts Halle hatten soeben das Urteil des Amtsgerichts Weißenfels vom Juni 2013 bestätigt. Wegen Volksverhetzung nach Paragraph 130 Strafgesetzbuch sollte Püschel 3.000 Euro zahlen. Verzweifelt schrie er, der NPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Burgenland und ehemalige SPD-Bürgermeister im sachsen-anhaltischen Krauschwitz, in den Gerichtssaal: »Waren denn nationalsozialistische Richter die letzten unabhängigen Richter in diesem Land?« Das war im Oktober 2014.

Keine Sorge. Der Liebhaber von Nazirichtern hat sie wiedergefunden, seine unabhängigen Rechtsprecher. Sie sind wieder da. Die Richter des 2. Strafsenats beim Oberlandesgericht Naumburg sprachen ihn frei von jeder Schuld und wiesen dem Landgericht Halle die Verletzung »sachlichen Rechts« nach. Die Landeskasse trägt die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten. Und der kann zufrieden sein. »Wenn ich ein Nazi bin, nur weil ich mit Leib und Seele für Deutschland einstehe, dann bin ich stolz, ein Nazi zu sein«, sagte er schon früher. Daran muss er nichts ändern. Und er darf wieder frohgemut singen: »Der Mythos und der Holocaust, das sind zwei große Dinger / und wem’s davor nicht artig graust, der kriegt was auf die Finger.«

Seine Finger sind heilgeblieben. Doch der vorbildliche Spruch der – man muss es immer wieder sagen – unabhängigen Richter des Oberlandesgerichts Naumburg blühte im verborgenen, jedenfalls für die Außenwelt. Die Stadt befindet sich gemeinsam mit der Region auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe. »Der Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Kulturlandschaft an den Flüssen Saale und Unstrut« nennt sich der Antrag, auf den hin die Saale-Unstrut-Region 2017 als Welterbe anerkannt werden soll. Für Naumburg, diesen stark entwickelten Verwaltungsstandort mit dem Sitz des Oberlandesgerichtes, liegt der Schwerpunkt auf der Rechtspflege und den Dienstleistungen. Und das vom OLG ergangene Urteil dürfte die höchste rechtspflegerische Dienstleistung sein, die in Deutschland seit 1945 ergangen ist. Und trotzdem hat es die bedachtsame Pressestelle nicht veröffentlicht, weil es – wie es bescheiden hieß – nur von regionaler Bedeutung sei.

Doch der Spruch von Naumburg – wie man künftig sagen wird – ist von gesamtdeutscher, ja, wie die Dinge stehen, gesamteuropäischer Bedeutung. Denn es geht um den Endkampf gegen den verordneten Antifaschismus, der einst ganz Osteuropa beherrschte und der Verwirrung in den Westen trug. Das Oberlandesgericht Naumburg hat das begriffen und den Rückzugsgefechten unterer Instanzen energischen Halt geboten, indem es den angeklagten NPD-Funktionär trotz seiner früheren SPD-Mitgliedschaft – so was konnte passieren in den Wirren der vergangenen Zeit – freisprach von allen Vorwürfen, die aus antifaschistischer Voreingenommenheit gegen ihn auch von Justizpersonen erhoben worden waren. »Die Feststellungen tragen die Verurteilung des Angeklagten nicht. Gegen die vom Landgericht vorgenommene Auslegung der Äußerungen des Angeklagten bestehen durchgreifende rechtliche Bedenken.«

Erschöpfend würdigen

Zwar wussten auch die oberen Richter, dass »die Feststellungen des Tatrichters für das Revisionsgericht grundsätzlich bindend« sind. Und dass dies »auch für die Auslegung von Texten« zutreffe. Aber das konnte hier nicht gelten. Weil Voraussetzung ist, so befand das Oberlandesgericht, dass der Tatrichter der unteren Instanzen den Sachverhalt »erschöpfend« gewürdigt hat. Denn: »Grundlage für die Bewertung jeder Meinungsäußerung ist die Ermittlung ihres Sinns. Dabei kommt es nicht auf nach außen nicht erkennbare Absichten des Urhebers der Äußerung an, sondern auf die Sichtweise eines verständigen Empfängers …«

Ein solch verständiger Empfänger der Texte des NPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag des Burgenlandkreises mit Sitz in Naumburg ist aber das Oberlandesgericht. Und nicht das Landgericht, das sich »unter Berücksichtigung der … wahrnehmbaren, den Sinn der Äußerung mitbestimmenden Umstände … nicht hinreichend mit möglichen anderen Auslegungsmöglichkeiten der Texte auseinandergesetzt« habe, ja »teilweise hat es den Äußerungen einen Sinngehalt unterstellt, der ihnen so nicht entnommen werden kann«.

Den Sinngehalt seiner Ausführungen machte Püschel bemerkenswert deutlich. Er wog die im Lauf von sechs Jahrzehnten erfolgte Erforschung unterschiedlicher Opferzahlen gegeneinander ab und gab dieser Abwägung die Überschrift: »Auschwitz, Majdanek – wann platzt die nächste Lüge?« In Majdanek seien nach einer neuen Untersuchung »nur« 78.000 Häftlinge ermordet wurden, vermerkte Püschel und stellte lediglich die Frage: »Darf darüber nicht gesprochen werden, damit die Diener an den zu Tausenden Tonnen errichteten Denkmalen ja auch tief genug werden?« Er erläuterte: »Die entsprechenden Verfolgungsprozesse fanden immer mit der Drohkulisse – muss man ja inzwischen sagen – dieser enorm überhöhten Opferzahlen statt. Der Holocaust, insbesondere Auschwitz sind der Gründungsmythos der Bundesrepublik nach Aussage aller ihrer relevanten Kräfte. Von Regierung über Bundespräsident bis hin zum Verfassungsgericht. Der bundesdeutsche Gründungsmythos zu 90 Prozent nur Propaganda? Wann wollen wir endlich darüber reden? Soll die Propagandalüge weiterhin deutsches Leben und Handeln bestimmen? Welche Zahl kippt als nächste?«

Und dann holte der NPD-Funktionär aus: »Die seit Kindesbeinen gelernten deutschen Verbrechen sind Lügen! Feindliche Propagandalügen der Sieger! Zumindest überwiegend. Oder andersherum gefragt: Was ist nicht gelogen? Wann wollen wir uns darüber ein ehrliches und uns und unseren Vorfahren gegenüber faires Bild machen. Und wieviel von dem Bösen, was bleibt, geht auf das Konto der Sieger, die mit ihrem flächendeckenden Bombardement für Millionen Tote verantwortlich sind. Wobei die zerstörte Infrastruktur und vernichteten Versorgungsgüter durch Hunger und Seuchen einen überwiegenden Teil des Sterbens verursachten. Sie haben nicht nur Millionen Deutsche umgebracht sondern direkt und auf diesem indirekten Wege auch Millionen Lagerinsassen.«

Püschel empört: »Wann machen wir reinen Tisch – Tabula rasa? Sind die Lügen über Deutschland und die Deutschen propagiert und uns eingeimpft worden, damit die Sieger mit ihren eigenen Verbrechen sich dahinter verstecken können? Was bleibt von der angeblichen ›Singularität‹ deutscher Verbrechen, wenn überall bald nur noch ein Bruchteil dessen übrig ist? Könnte es sein, dass das Ermorden, Vergewaltigen und Vertreiben von Abermillionen Deutschen ein Vielfaches des von unsren Vorfahren verursachten Leides darstellt? Sind die Verbrechen an den Deutschen nicht das wirklich ›Singuläre‹?«

Und Püschel zog seine Konsequenz: »Wenn wir tausend Betonklötzer in die Mitte Berlins stellen für ermordete Juden, dann gehörten doch mindestens dreitausend daneben für ermordete Deutsche. Was ist los mit uns, dass wir dies verdrängen, unsre eigenen Vorfahren verleugnen und vergessen wollen. Landsleute – wir töten unsre ermordeten Vorfahren ein zweites Mal!«

»Lagerlegende geplatzt«

Der Neonazi sprach deutlich aus, was uns blüht, wenn wir damit nicht aufhören: »Wir sollten darüber reden. Nicht erst, wenn auch die letzte Lagerlegende geplatzt ist! Dann könnten nämlich Wut und Erregung darüber, ja sogar Hass auf die Lügner wieder in andere Extreme umschlagen. Das hatten wir ja schon einmal – nicht wahr, liebe Landsleute?«

Ja, das hatten wir schon einmal. Das alles muss man doch sagen dürfen, ohne der Volksverhetzung bezichtigt zu werden. Vor allem dann, wenn man warnend darauf aufmerksam gemacht hat, was passiert, wenn der Holocaustlügerei kein Ende gesetzt wird. Und so rügte das Oberlandesgericht seine Vorinstanz: »Das Landgericht sieht in der Äußerung: ›Für mich steht fest: Die seit Kindesbeinen gelernten deutschen Verbrechen sind Lügen!‹ eine Verharmlosung des unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Völkermordes.«

Falsch und noch einmal falsch, denn: »Hierbei berücksichtige das Landgericht unzureichend den Äußerungszusammenhang, in dem die Aussage getätigt wurde«. Im Artikel mit der Überschrift »Auschwitz, Majdanek – wann platzt die nächste Lüge?« setze sich der Angeklagte, so bekräftigt das Oberlandesgericht, lediglich mit den unterschiedlichen Opferzahlen auseinander.

»Im Hinblick auf dieses Ins-Verhältnis-Setzen der korrigierten verringerten heutigen Opferzahlen zu früher propagierten Zahlen kann die Äußerung des Angeklagten durchaus im Sinn der Verteidigung dahingehend verstanden werden, dass die früher – in der Kindheit des Angeklagten in den fünfziger Jahren – als ›Allgemeingut‹ gelehrten Zahlen der Opfer teilweise stark überhöht waren und gemeinhin in der Umgangssprache als ›Lüge‹ bezeichnet werden können.« Vor allem aber: »Soweit der Angeklagte im Fall Auschwitz mit seinen Opferzahlen deutlich unter den heute offiziellen Opferzahlen bleibt, kann hierhin [sic!] kein verharmlosendes Herunterrechnen gesehen werden.«

Und dann belehrt der Strafsenat, um dem bedauernswerten Angeklagten zu helfen, unaufgefordert und aus eigenem, sich überschlagenden Rechtsbemühen das Publikum mit dem, was er auch noch weiß, nämlich: »In diesem Zusammenhang merkt der Senat an, dass neuere wissenschaftliche Forschung (Genforschung) erbracht hat, dass die zu DDR-Zeiten im Lager Buchenwald ausgestellten Lampenschirme, von denen damals behautet [sic!] wurde, sie seien aus Menschenhaut gefertigt, in Wahrheit aus Tierhaut hergestellt worden waren.«

Dichter im Land der Richter und Henker: Der frühere SPD-Bürgermeister Hans Püschel endlich richtig beheimatet auf dem NPD-DVU-Fusionsparteitag in Berlin-Lichtenberg, 15.1.2011

Richtig ist: Die ausgestellten Lampenschirme waren aus Kunststoff nachgebildet. Dass aber im KZ Buchenwald Lampenschirme und andere Gegenstände aus Menschenhaut hergestellt wurden, bezeugt der Häftlingsassistent des Lagerarztes und sogar eine Untersuchungskommission der SS.

Die Oberrichter kennen auch Püschels sorgfältig verfertigtes Reimwerk namens »Deutscher Mythos«. Sie haben es in Gänze ins Urteil aufgenommen und finden auch darin nichts Volksverhetzendes. Korrekt erzählt Püschel: »ein Körnchen«, also allenfalls eine Mordtat, wurde durch »falsch Erzählerei« zu Millionen Toten aufeinandergestapelt und so entstand die »Märchenwelt« von Auschwitz, jener von ihm beklagte »Deutsche Mythos«.

Aber die obersten Rechtsprecher können alles – und so machen sie aus dieser Auschwitz-Leugnung einen unverfänglichen Beitrag zu einer Diskussion. Einer Diskussion, zu der der ehemalige Außenminister Joseph Fischer den Anstoß gegeben habe. Dazu die Richter von Naumburg: Das Landgericht vertrete die »Auffassung«, der Angeklagte habe dem Wort »Mythos« die Bedeutung einer unwahren oder jedenfalls maßlos übersteigerten Geschichte beigelegt. Doch diese Auslegung finde im Text »keine hinreichende Grundlage«.

Denn, so wenden es die OLG-Richter ins Korrekte: »Der Angeklagte hat sich unwiderlegt dahingehend eingelassen, dass er mit dem Text die Formulierung des ehemaligen Außenministers Joseph (Joschka) Fischer aufgegriffen habe, nach der Auschwitz der wahre Gründungsmythos der Bundesrepublik sei. Er habe den Standpunkt vertreten wollen, dass dies denkbar ungeeignet sei, junge Menschen mit der deutschen Geschichte vertraut zu machen; es gebe in der deutschen Geschichte eine Vielzahl anderer Aspekte, die sich besser als Ideal für die Jugend eigneten.«

Richtig insofern, als man jungen Menschen erläutern müsste, warum dieser Fischer dazu kam, mit dem Ruf »Nie wieder Auschwitz!« Hitlers Krieg gegen Jugoslawien fortzusetzen. Aber auch darum geht es den Richtern nicht. Sie wollen nur beweisen, dass das Wort Mythos im Zusammenhang mit dem, was in Auschwitz geschah, nicht strafwürdig ist.

Auschwitz – eine »böse Mär«

Auschwitz-Lüge? So habe es der Angeklagte, ach was, der Freizusprechende, nicht gemeint, verkündete das OLG Naumburg. Seinen Begriff von Mythos habe er nicht anders verwendet als »wenn in der Politik oder der politischen Soziologie gelegentlich von Auschwitz als dem Gründungsmythos der Bundesrepublik die Rede ist«. Damit sei nur eine Ursprungserzählung gemeint, die identitätsstiftend wirke und als verbindlich angenommen werde. Aber auch da wollen die Oberlandesrichter kein Missverständnis aufkommen lassen, sie distanzieren sich entschieden: »Ob der zur Herrschaft des Nationalsozialismus von Deutschen begangene Völkermord [sic!] geeignet sei, eine derartige identitätsstiftende Ursprungserzählung darzustellen, kann Gegenstand kontroverser Diskussion sein.« Und nur »an einer solchen Diskussion« habe sich der Angeklagte »beteiligt« und lediglich »die aufgeworfene Frage verneint«.

Und dann fahren die drei Oberrichter fort, als wären sie die Richter, die Püschel so nachhaltig vor dem Landgericht vermisst hat, sie formulieren: »Die Äußerung: ›wir hab’n der bess’ren Mythen viel aus tausend Jahr’n Geschichte‹ verdeutlicht, dass er den Begriff des Mythos nicht in der Bedeutung einer falschen Vorstellung oder eines Ammenmärchens verwendet hat.«

Richtig, hier nicht. Aber so will es das Gericht möglicherweise doch wohl nicht gesagt haben: das »Tausendjährige Reich«, wie die Nazis ihr Herrschaftssystem verstanden, hat die besseren Mythen hervorgebracht: Volkswagen, Kraft durch Freude, Volksgemeinschaft, Abstoßung der Juden aus dem Volkskörper und Ausmerzung alles Kranken. Für Püschel jedenfalls sind das die besseren, die wahren, die vorbildlichen Mythen für das deutsche Volk. Und Auschwitz ist für ihn nur eine »böse Mär«.

Aber das macht doch gar nichts, entschieden die Naumburger Oberrichter: »Auch ergibt sich aus der Aufforderung, die böse Mär aufs Altenteil zu schicken, keine Verharmlosung des Holocaust.« Die Verteidigung hätte nämlich »zu Recht« darauf hingewiesen, dass mit dem Wort Mär in aller Regel die Erzählung einer Geschichte verbunden werde. Dass diese unwahr oder erfunden sein soll, im Sinne eines Märchens, ergebe sich hieraus nicht. Beide Worte seien zwar verwandt, hätten jedoch eine »unterschiedliche Bedeutung«.

Eine andere Wertung ergebe sich hier auch nicht aus einer Bezugnahme auf ein »märchenhaftes Geschehen«. Anderenfalls hätte der Angeklagte dem Leser nicht empfohlen, sich auf die »bess’ren Mythen … zu gründen«. Denn eine Gründung auf unwahre Geschichten wollte Püschel, das wissen die Richter genau, »nicht propagieren«. Der NPD-Politiker habe den Holocaust auch an anderer Stelle des Gedichtes »nicht als märchenhaftes Geschehen bezeichnet«, sondern vielmehr »als düstere Wolke«. Im Zusammenhang mit dem Holocaust sei nun allerdings – stellen die Richter als wahr fest – »vieles … als märchenhaftes Geschehen« entlarvt worden. Das wiederum bedeute jedoch nicht, dass »der gesamte Holocaust ein märchenhaftes Geschehen« darstelle, sondern »einzelne Aspekte der Zurechnung nationalsozialistischen Unrechts nicht stimmen«. Hier schlage der Angeklagte lediglich »den Bogen zu seinen früheren Aussagen, nach denen teilweise Verbrechen, die in seiner Kindheit noch den Nationalsozialisten zugeschrieben wurden, nach neueren historischen Erkenntnissen gar nicht oder nicht in dem angenommenen Umfang begangen worden sind«.

Jahrhunderturteil«

Kurz, Püschel habe doch nur gemeint, »die deutsche Geschichte biete andere Anknüpfungstatsachen für die Gründung des Staates und seines Gemeinwesens als das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau«, und dagegen hatten die Richter nichts einzuwenden. Es war ein schwerer Weg zum Freispruch von Naumburg, zumal die unteren Instanzen mit ihren lebensfremden Urteilen diesen Weg beinahe blockiert hätten. Entscheidend bleibt, dass in letzter Instanz, beim Oberlandesgericht, unverkennbar deutsch gesprochen wurde.

Inzwischen haben auch unsere neuen Nazis mehr und mehr begriffen, welch großzügiges Geschenk ihnen die drei Oberrichter gemacht haben – eine Revision scheint nicht mehr möglich. »Erleben wir gerade die Auflösung des Lügenschutzgebiets Auschwitz?« jubelt das neonazistische Webportal National-Journal über das »Jahrhunderturteil« des Oberlandesgerichts in Naumburg. Denn: »Dieses Urteil sprengt die Holocaust-Verfolgungspolitik des Verfolgerstaates BRD mit einer juristischen Superbombe geradezu aus allen Verankerungen«.

Aber wer sind die Bombenleger? Wo kommen sie her? Gerhard Henss, der Vorsitzende Richter des freisprechenden 2. Strafsenats am OLG Naumburg, wurde 1953 in Detmold geboren und war eigentlich bis 1993 Rechtsanwalt in Nordrhein-Westfalen. Doch als der Nachschub von Westrichtern im Anschlussgebiet knapp wurde, berief man ihn als Rechtsprecher nach Sachsen-Anhalt. Die Welt, der das Verdienst zukommt, am 2. August den vom OLG nicht publizierten Jahrhundertspruch ans Licht der Öffentlichkeit gebracht zu haben, sie sieht keinen Hinweis, dass Henss das Urteil selbst geschrieben habe, er gelte vielmehr »im Kollegenkreis als liberal« (allerdings habe er schon im Frühjahr 2011 ein Landgerichtsurteil gegen zwei NPD-Funktionäre wegen übler Nachrede aufgehoben).

Und der zweite Richter, der das Urteil unterzeichnet hat, Thorsten Becker, könnte möglicherweise nur Mitläufer sein. Aber der dritte …