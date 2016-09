Bei »Blockupy« war am Freitag auch ein Jobcenter in Berlin-Wedding Ziel der Demonstranten Foto: Florian Boillot

So neu, wie Bild es darstellt, ist die harte Hand gegen Hartz-IV-Bezieher nicht. Die Beispiele, die das Blatt am Freitag nannte, für Fälle, in denen das Jobcenter Leistungen zurückverlangen kann, seien bereits seit Jahren gelebte Praxis, wie eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Nachfrage von jW sagte. Allerdings hatten diese zuvor keinen Gesetzesrang, sondern seien in den Handlungsanweisungen für die Sachbearbeiter festgeschrieben gewesen. Seit 20. Juli ist nun auch in einem Paragraphen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) festgelegt, dass von Hartz-IV-Beziehern bei »sozialwidrigem Verhalten« Leistungen drei Jahre rückwirkend zurückgefordert werden können. Für Experten, wie etwa den Leiter des Instituts für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung (ISAM) der Hochschule Koblenz, Stefan Sell, handelt es sich allerdings um eine deutliche Verschärfung. Er erklärte am Freitag auf seinem Blog, dass eine Ersatzpflicht »bislang nur in Ausnahmefällen, etwa bei kriminellen Handlungen« galt.

Nun kann neben »Vorsatz« auch eine »grobe Fahrlässigkeit« ein Grund sein, gezahlte Leistungen zurückzuverlangen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf »sozialwidriges Verhalten« gelegt, das schwierig zu definieren ist. In ihren »fachlichen Weisungen« zu Paragraph 34, SGB II versucht es die BA dennoch. Danach kann beispielsweise derjenige zur Rückzahlung verpflichtet werden, der als Berufskraftfahrer wegen Trunkenheit am Steuer erst seinen Führerschein und dann seinen Job verliert. Ebenfalls entsprechend eingeordnet werden kann die Mutter eines nichtehelichen Kindes, die sich weigert, den Namen des Erzeugers zu nennen. Hier wird eingeschränkt, dass dies nicht nötig sei, wenn damit eine Gefahr für Mutter oder Kind verbunden sei. Weitere Gründe können unter anderem sein: Aufgabe des Arbeitsplatzes zur Weiterbildung, Ablehnung der Aufnahme einer Beschäftigung oder die Aufgabe eines Arbeitsplatzes, wenn der Lohn so gering ist, dass aufstockende Leistungen in Anspruch genommen werden müssen.

Der »Ersatzanspruch« geht sogar noch über den Regelbedarf hinaus und erstreckt sich unter anderem auch auf Versicherungsbeiträge, etwa zur Sozialversicherung, »Kosten für Unterkunft und Heizung« und Lebensmittelgutscheine. Auf diese haben Menschen einen Anspruch, wenn ihre Geldleistungen als sogenannte Sanktion komplett gestrichen werden. Sie sollen zumindest das physische Überleben sichern. Nun sollen selbst diese im Barwert erstattet werden müssen.

In Gesetzesform gegossen wurden diese Regeln im Rahmen der Bund-Länder-Gruppe zu Neuerungen beim sogenannten Hartz IV. Diese sollen nach offizieller Aussage für einen Bürokratieabbau bei den Sozialleitungen sorgen. Allerdings klingt die »Präzisierung« eher nach weiteren bürokratischen Fallen.

So soll die Ersatzpflicht nur dann gelten, wenn keine »objektiv wichtigen Gründe« für den Leistungsbezieher sprechen. Die Beweislast liegt beim Amt, außer wenn die Gründe »in der Privatsphäre oder dem Verantwortungsbereich der handelnden Person« liegen. Viel Platz für Ermessensspielräume: Diese liegen laut der BA-Sprecherin beim Sachbearbeiter im Jobcenter vor Ort, auch wenn dieser nicht willkürlich handeln könne. Handlungsrichtlinien gebe es über fachliche Weisungen hinaus nicht. Es bestehe auch nicht die Pflicht, Geld zurückzufordern, führte sie weiter aus. Sofern ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Leistungsbezieher und Sachbearbeiter herrsche, könne man »ja über alles sprechen«. Als Beispiel nannte sie eine Alleinerziehende, die glaubhaft darlege, von dem Kindsvater geschlagen worden zu sein.

Anders sieht es der Professor für Volkswirtschaftslehre Sell. Für ihn ist es eine eindeutige »Rechtsverschärfung«, die darüber hinaus erstaunlich schwammig formuliert sei: »Diese Änderungen werden Quelle zahlreicher Streitigkeiten zwischen Betroffenen und der Jobcenterbürokratie sein, die als sichere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Sozialgerichte fungieren werden.« Er kritisierte, dass dies bereits in den Anhörungen zur Gesetzesnovellierung deutlich gemacht worden, aber von den Abgeordneten der Regierungskoalition schlichtweg ignoriert worden sei.

Die Sozialverbände, die zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen im Mai Stellungnahmen abgegeben hatten, waren sich einig, dass der Gesetzesentwurf, der letztlich beschlossen wurde, das Ziel der Rechtsvereinfachung nicht erreicht. Unter anderem der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat in seiner Stellungnahme im Mai angemerkt, dass die Definition von »sozialwidrigem Verhalten« äußerst unklar sei. Zuvor sei damit nur eine aktive Handlung gemeint gewesen, nun sei die Regelung erweitert auf ein unbestimmtes »Erhöhen, Aufrechterhalten sowie nicht Verringern der Hilfebedürftigkeit«. »Für die Betroffenen ist überhaupt nicht vorherzusehen, durch welches Verhalten sie mit einem Erstattungsanspruch konfrontiert werden können«, bemängelte der SoVD.

So ist für die Opposition die Schuld auch nicht bei der Bundesagentur für Arbeit zu suchen, die die fachlichen Weisungen herausgegeben hat. »Die verschärften Möglichkeiten zur Leistungskürzung bei Hartz IV sind die Folge des sogenannten Rechtsvereinfachungsgesetzes von CDU/CSU und SPD«, sagte Katja Kipping, sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag.