Der Zug aus Kiew hält in Nowoaleksandrowka, der letzten Station auf ukrainischem Gebiet vor der Grenze zur Krim. Es ist ein ärmliches Dorf in der von der Sommerhitze versengten Steppe. Der früher durchgehende Eisenbahnverkehr auf die Krim wurde 2014 von der Ukraine unterbrochen. Auf die Reisenden wartet eine große Zahl von Einheimischen, die sie für umgerechnet drei bis vier Euro zur Grenze zur Krim bringen wollen. Für die meisten ist das die einzige Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen.

Vor zwei Jahren hatten die Bewohner einiger Dörfer in ihrer Naivität die Grenzmarkierungen verlegt, weil sie zur Krim gehören wollten. Seitdem sind sie den Repressionen der Regierung in Kiew ausgesetzt. Diese hatte dann Bataillone von Nationalisten in die Gegend verlegt, die ein weiteres Aufbegehren der Bevölkerung verhindern sollen.

In einer Kneipe erkundigt sich die Kellnerin vorsichtig nach unseren Ansichten. Als sie merkt, dass wir nicht zu den Nationalisten gehören, lässt sie ihre Vorsicht fahren und berichtet von den in der Region stationierten Bataillonen: »Sie kommen regelmäßig, beschimpfen die Einheimischen, provozieren Schlägereien und gehen, ohne zu bezahlen.« Von Zeit zu Zeit kommt es in den grenznahen Dörfern zu spontanen Revolten gegen die nationalistischen und teilweise auch islamistischen Einheiten – zuletzt dieses Jahr in der Stadt Tschongar, wo »Asker«, eine krimtatarische Einheit, stationiert ist.

Noch vor dem eigentlichen Grenzübergang führt die Straße an mehreren »Kontrollpunkten« ukrainischer Nationalisten und von »Asker« vorbei. Wie mittelalterliche Raubritter »beschlagnahmen« sie, was ihnen gefällt – natürlich ohne Quittung. Anfangs gingen sie gemeinsam ans Werk, bis sie über die Verteilung der Beute in Streit gerieten.

An einem dieser Kontrollpunkte wehen die Fahnen des Bataillons »Asow«, an dem von »Asker« die Flaggen der Türkei und des krimtatarischen »Medschlis«. Westliche Medien bezeichnen den Medschlis als die »Vertretung der Krimtataren« und ignorieren andere Organisationen, die der Kiewer Regierung kritisch gegenüberstehen. »Asker« wird von dem Geschäftsmann Lenur Islamow finanziert und steht loyal zur Politik des türkischen Präsidenten Erdogan.

Einen Kilometer weiter, auf der schmalen, die Krim und das Festland verbindenden Landenge, liegt der offizielle ukrainische Kontrollpunkt. Vor ihm hat sich eine lange Schlange von Autos gebildet. Die Wartezeit dauert manchmal acht oder auch zehn Stunden. Viele ziehen es deshalb vor, zu Fuß über die Grenze zu gehen, was bedeutend schneller geht.

Die ukrainischen Grenzbeamten inspizieren das Gepäck und beschlagnahmen sämtliche Lebensmittel, Zigaretten oder Stoffe. Sie verweisen auf eine Anordnung des früheren Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk, die den Ukrainern verbietet, Lebensmittel oder Textilien auf die Krim zu transportieren. Es kommt vor, dass sie sogar einem Kind eine Packung Süßigkeiten abnehmen, weil es die »Normen« der Krim-Blockade verletzt. Manche Touristen müssen ihre Handys vorzeigen, und ihre Internetaktivitäten werden auf »antiukrainische Aktivitäten« überprüft. Auch die Mitnahme von Bargeld ist beschränkt auf den Gegenwert von 320 Euro in russischer Währung pro Person.

Müde und mit weinenden Kindern an der Hand kommen die Leute trotzdem auf die Halbinsel. Manche haben hier Verwandte, aber für die meisten Ukrainer bleibt die Halbinsel ein beliebtes Urlaubsziel, das sie seit ihrer Kindheit kennen. Nach 1917 wurden die enteigneten Paläste von den Gewerkschaften aller Unionsrepubliken übernommen und dienten über Jahrzehnte der Erholung von Arbeitern. Immer noch kommen Tausende von Ukrainern täglich auf die Krim, obwohl die Behördenvertreter sie einschüchtern und Plakate vor einer Krim-Reise warnen mit Slogans wie: »Ein Ukrainer, der auf der besetzten Krim Urlaub macht, ist kein Ukrainer mehr.« Eine halbe Million Ukrainer hat sich seit Jahresbeginn nicht davon abhalten lassen, ihren Urlaub auf der Krim zu verbringen.

