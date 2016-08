Logistisches Zentrum des IS

Trauer um die Opfer: Am 20. August ermordete der IS 53 Gäste einer Hochzeitsfeier in Gaziantep Foto: Osman Orsal /Reuters

Gaziantep rückte am 20. August 2016 in das Licht der internationalen Öffentlichkeit, als bei einem grausamen Bombenattentat auf eine kurdische Hochzeitsfeier mindestens 60 Menschen getötet wurden. Tatsächlich aber ist die Stadt schon seit langem ein logistisches Zentrum der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in der Türkei. Von hier aus organisiert der IS den Verkauf von Schmuggelware, die Ein- und Ausreise seiner aus aller Welt kommenden Kämpfer sowie die Aktivitäten der Organisation innerhalb der Türkei. Ankara weiß davon seit langem – die Aktivitäten der Terroristen sind inzwischen durch »geleakte« und im Rahmen von Gerichtsverfahren aufgedeckte Dokumente gut belegt.

So veröffentlichte der türkische Journalist Ismail Saymaz im April 2016 ein als geheim klassifiziertes Papier der nachrichtendienstlichen Abteilung des Polizeigeneraldirektorats vom 21. September 2015 an Dienststellen in 50 Provinzen. In dem Papier wird die Zahl der von dschihadistischer und salafistischer Ideologie beeinflussten Personen in der Türkei auf bis zu 20.000 geschätzt. Der Bericht weist darauf hin, dass diese Strömung mittlerweile eine ernste Gefahr für die Türkei darstelle. Zugleich urteilte man, dass die Zersplitterung der Dschihadisten in unzählige sektiererische Gemeinschaften deren Effektivität verringere. Generell seien jedoch 70 Prozent dem IS und 30 Prozent der Al-Nusra-Front, die sich inzwischen Fatah-Al-Scham nennt, zuzuordnen. Seit April 2011 seien 2.750 türkische Salafisten zum Kämpfen nach Syrien gegangen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass Ibrahim Bali alias Ebu Bekir, der für die Türkei verantwortliche »Emir« des IS, seit 2012 von den Sicherheitsdiensten auf Schritt und Tritt abgehört und verfolgt wird. Ausgeführt wird, dass Bali rund 1.000 Angehörige der Organisation von der Türkei aus nach Syrien gebracht habe. Nach Informationen des Geheimdienstes soll er zudem im syrischen Rakka die späteren Attentäter Abdurrahman und Yunus Emre Alagöz ausgebildet und anschließend in die Türkei geschleust haben. Beide werden für den Anschlag auf eine Versammlung der Föderation Sozialistischer Jugendvereine (SGDF) in Suruc im Juli 2015 verantwortlich gemacht, bei dem 34 Menschen getötet wurden.

Weitere Informationen sind auch durch gerichtliche Untersuchungen zum Bombenanschlag auf eine Friedensdemonstration am 10. Oktober 2015 in Ankara bekanntgeworden. Bei dem Attentat vor dem Hauptbahnhof der türkischen Hauptstadt starben 102 Menschen. Vor allem Aufzeichnungen abgehörter Gespräche von Ibrahim Bali bestätigten in dem Verfahren, dass die Gaziantep-Fraktion des IS die Attentäter vermittelt und er selbst sie über die Grenzorte Kilis und Elbeyli zur Ausbildung nach Syrien geschmuggelt hatte. Aus den Gesprächen geht außerdem hervor, dass der IS insbesondere mit Privatkrankenhäusern in Gaziantep Vereinbarungen zur Behandlung von Verwundeten geschlossen hat.

Im vergangenen Mai, drei Monate vor dem Anschlag in Gaziantep, erhielten die Sicherheitskräfte eindeutige Informationen zu den Aktivitäten des IS in der Stadt und zu bevorstehenden Anschlägen. Am 19. Mai sprengte sich der als »Emir« des IS in Gaziantep fungierende Yunus Durmaz bei einer Polizeirazzia in die Luft. Auf seinem Computer entdeckte die Polizei anschließend seinen E-Mail-Verkehr mit Bali. Darin heißt es, Durmaz habe in Gaziantep 400 Militante ausgebildet, von denen 150 auf der Gehaltsliste des IS stünden und bereit seien, die Stadt »zu übernehmen«. Zudem bat er Bali um Erlaubnis, Selbstmordanschläge durchführen zu dürfen. Als Ziele nannte er touristische Einrichtungen in Antalya sowie Orte, an denen sich häufig US-amerikanische und französische Staatsbürger aufhalten. Auch von Anschlägen auf kurdische Hochzeiten ist die Rede. Dort würden sich immer viele Angehörige der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) befinden.

Wie schon vor den Bombenattacken in Suruc und Ankara waren die türkischen Sicherheitsbehörden also auch vor dem Attentat in Gaziantep frühzeitig informiert. Trotzdem konnten diese Anschläge ungehindert durchgeführt werden. Das lässt sich kaum noch als Behördenversagen bezeichnen.