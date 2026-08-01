03.08.2026

Fußballrealität

Giannis letzte Schlacht? Die UEFA bläst zum Sturz des FIFA-Chefs

Von Peter Merg

War es der eine Schritt zu weit für Gianni Infantino? Der im Weltfußball gerade noch allmächtig wirkende FIFA-Präsident ist mit seinem nächsten Investorenmodell furios gescheitert. Nun bläst die Europäische Fußballunion UEFA zu seinem Sturz. Die Situation ist günstig, seine Position geschwächt. Erstaunlich, wie schnell sich etwa der asiatische Kontinentalverband AFC mit der harschen Kritik der UEFA solidarisierte. Diesem, wie auch dem mittel- und nordamerikanischen ...

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