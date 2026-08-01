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06.08.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Klassenkeile Rory kommt mit dem neuen Klassenprivileg, das ihr zuteil wurde, nicht ganz zurecht: Mit dem Stoff hinkt sie hinterher, und so rieselt eine Vier auf ihre Arbeit in der Privatschule. Lorelai dagegen hat anderes zu tun, etwa Rorys neuen Lehrer auf Fickschnitzeligkeit zu prüfen. USA 2000. → Gilmore Girls. Mit Pauken und Trompeten. Sixx, 13.55 Uhr Rehradar Wir haben schon Bambis Mutter verloren. Die teils hauptberuflichen, teils ehrenamtlichen Tierretterinne...

Artikel-Länge: 3015 Zeichen

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