06.08.2026

Frankreich

Rechts gegen extrem rechts

Die verurteilte Straftäterin Marine Le Pen könnte Frankreichs nächste Staatschefin werden. Aufgrund einer gespaltenen Linken tritt sie im zweiten Durchgang der Präsidentschaftswahl 2027 wahrscheinlich gegen einen anderen rechten Kandidaten an

Von Hansgeorg Hermann

In neun Monaten werden 50,4 Millionen Wahlberechtigte in Frankreichs V. Republik an die Urnen gebeten. Es gilt, einen neuen Staatschef zu wählen – oder vielleicht diesmal eine Staatschefin. Für den ersten Wahlgang am 18. April 2027 haben bisher 32 Frauen und Männer eine Kandidatur angemeldet, überstehen werden den ersten Durchgang nur zwei von ihnen. An Geld aus der Staatskasse kommen alle offiziell gelisteten Bewerberinnen und Bewerber: 200.000 Euro gibt es als Vor...

Artikel-Länge: 19233 Zeichen