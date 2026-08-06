Zum Inhalt der Seite
06.08.2026
Kino

Sehnsucht nach dem Unmöglichen

Rückkehr des Verdrängten: Sandra Wollners preisgekrönter Film »Everytime«

Von Wolfgang Nierlin
Die kleine Schwester nervt mal wieder die große, weil sie sich benachteiligt fühlt, während ihre alleinerziehende Mutter Ella (Birgit Minichmayr) nur noch gestresst und deshalb auch irgendwie abgestumpft reagiert. Die ziemlich fordernde Melli (Lotte Shirin Keiling) und die jugendliche Jessie (Carla Hüttermann), die sich zusammen mit ihrem Freund Lux (Tristán López) gerade auf das Abitur vorbereitet, müssen sich in der kleinen Berliner Wohnung nämlich ein Zimmer teil...

Artikel-Länge: 3242 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe