06.08.2026

Kino

Sehnsucht nach dem Unmöglichen

Rückkehr des Verdrängten: Sandra Wollners preisgekrönter Film »Everytime«

Von Wolfgang Nierlin

Die kleine Schwester nervt mal wieder die große, weil sie sich benachteiligt fühlt, während ihre alleinerziehende Mutter Ella (Birgit Minichmayr) nur noch gestresst und deshalb auch irgendwie abgestumpft reagiert. Die ziemlich fordernde Melli (Lotte Shirin Keiling) und die jugendliche Jessie (Carla Hüttermann), die sich zusammen mit ihrem Freund Lux (Tristán López) gerade auf das Abitur vorbereitet, müssen sich in der kleinen Berliner Wohnung nämlich ein Zimmer teil...

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