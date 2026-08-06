06.08.2026

Mineralölogistik

Nase voll vom schwarzen Gold

Michigan: Gericht untersagt Erneuerung von Pipelineabschnitt wegen Umweltschutzbedenken

Von Lars Pieck

Rund drei Millionen Barrel Rohöl befördert das Mainline-Pipelinesystem des kanadischen Energietransportkonzerns Enbridge täglich. Einschließlich seiner zahlreichen Trassen erstreckt es sich über mehr als 5.000 Kilometer, davon verlaufen mehr als 3.000 in den Vereinigten Staaten, die verbleibenden in Kanada. Als Teil dieses verzweigten Netzes transportiert die 73 Jahre alte Pipeline »Linie 5« Erdöl vom US-Bundesstaat Wisconsin in die kanadische Provinz Ontario. Dem K...

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