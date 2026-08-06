06.08.2026

Iran-Krieg

Teheraner Klatschgeschichten

Iran-Krieg: Meinungsverschiedenheiten in der Führung der Islamischen Republik. Gesprächskanal mit USA besteht weiter

Von Knut Mellenthin

Massud Peseschkian bleibt Präsident Irans. Ist das eine Neuigkeit? Streng genommen nicht. Aber offenbar schien dem seit zwei Jahren Amtierenden eine Klarstellung angebracht. Im staatlichen Fernsehen wies er am Dienstag Gerüchte über Rücktrittsabsichten zurück. Die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasnim zitierte den 71jährigen mit der Aussage: »Sollte ich mich jemals zum Rücktritt entscheiden, werde ich das selbst bekanntgeben. Aber ich werde nicht zurücktreten und...

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