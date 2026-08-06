06.08.2026

Jugoslawien-Kriege

Gedenken an »Operation Sturm«

Kroatien feiert Krajina-Offensive. Serbien prangert sie als Kriegsverbrechen und Völkermord an

Von Slavko Stilinović

Am Mittwoch hat Kroatien den 31. Jahrestag der Militäroperation »Sturm« gefeiert. Mit einem Staatsakt in der unweit der bosnischen Grenze liegenden Stadt Knin – inklusive Kranzniederlegung am Siegesdenkmal, Schweigeminute und Ehrensalven – wurde der Opfer und des Sieges im »Heimatkrieg« gedacht. Im benachbarten Serbien wiederum gilt der 4. August als Tag des Gedenkens an die gefallenen und vertriebenen Serben und die Operation als eines der größten Verbrechen in Eur...

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