Zum Inhalt der Seite
06.08.2026
Jugoslawien-Kriege

Gedenken an »Operation Sturm«

Kroatien feiert Krajina-Offensive. Serbien prangert sie als Kriegsverbrechen und Völkermord an

Von Slavko Stilinović
Am Mittwoch hat Kroatien den 31. Jahrestag der Militäroperation »Sturm« gefeiert. Mit einem Staatsakt in der unweit der bosnischen Grenze liegenden Stadt Knin – inklusive Kranzniederlegung am Siegesdenkmal, Schweigeminute und Ehrensalven – wurde der Opfer und des Sieges im »Heimatkrieg« gedacht. Im benachbarten Serbien wiederum gilt der 4. August als Tag des Gedenkens an die gefallenen und vertriebenen Serben und die Operation als eines der größten Verbrechen in Eur...

Artikel-Länge: 2772 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe