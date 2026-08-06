06.08.2026

Albanien

Strafverfahren ohne Beschuldigten

Albanien: Nach Monaten Ermittlungen zu geplantem Bau von Luxusresort in Schutzgebiet aufgenommen

Von Fabio Nacci

Die größte Protestbewegung, die Albanien seit Jahrzehnten erlebt hat, begann mit einer Baustelle. Im April rückten schwere Maschinen in die geschützte Landschaft Pishë Poro-Nartë an der südlichen Adriaküste ein, um den Weg für den Bau des Luxusresorts zu bahnen, für das der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, wirbt. Drei Monate später teilte die Staatsanwaltschaft Vlora am Montag auf ein Auskunftsersuchen des Recherchezentrums BIRN hin mit, sie habe Erm...

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