06.08.2026

Forschung und Frieden

Angriff auf Bremer Zivilklausel

Wissenschaftssenatorin will Verpflichtung zu friedlicher Forschung aus Hochschulgesetz streichen

Von Burkhard Ilschner

Sommerloch hin oder her, die regierende Bremer Koalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke hat neun Monate vor der nächsten Bürgerschaftswahl ihren nächsten Konflikt: Wie die Lokalzeitungen Bremer Nachrichten und Weserkurier am Dienstag zuerst berichteten, will Wissenschaftssenatorin Henrike Müller (Grüne) die sogenannte Zivilklausel im bremischen Hochschulgesetz streichen. Die Regelung untersagt bislang den Hochschulen des Landes gemeinsame Forschungspro...

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