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06.08.2026
Neue BPB-Spitze

Kurskorrektur in Bonn

Die Bundeszentrale für politische Bildung soll sich mehr auf »Linksextremismus« konzentrieren

Von Marc Bebenroth
Offiziell steht die Rückbesinnung auf den »Kernauftrag« auf der Agenda. Die bisherigen Berichte über die geplante Neufokussierung der Bonner Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) lassen allerdings erahnen, dass hier das rechte Auge, wenn nicht ganz zugedrückt, dann doch wenigstens geschont werden soll. So wolle die Bundeszentrale sich künftig mehr als bislang »um die Themen Linksextremismus und Islamismus kümmern«, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)...

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