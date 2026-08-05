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05.08.2026
Sportpolitik

Hat keine Eile

Kanzler Merz berief seine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt ab, ohne die Nachfolge zu regeln

Von Andreas Müller
Wie sich Kanzler Friedrich Merz das Verhältnis von organisiertem Sport und Politik vorstellt, hat er dieser Tage eindrucksvoll vorexerziert. Ohne den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) vorzuwarnen und schon gar nicht in Absprache mit dem Dachverband hatte er seine CDU-Parteikollegin Christiane Schenderlein am 27. Juli als »Staatsministerin für Sport und Ehrenamt« im Kanzleramt abberufen und kurzerhand als parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsminister...

Artikel-Länge: 2693 Zeichen

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