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05.08.2026
Latin Lovers

Zweite Chance

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! In der Copa Sudamericana, dem kleinen Bruder der Copa Libertadores, stehen die Achtelfinals fest. Es handelt sich um die 25. Austragung des Wettbewerbs, ein kleines Jubiläum. In den Playoffs für den Einzug unter die letzten 16 zwischen den Gruppenzweiten der Sudamericana und den Gruppendritten der Libertadores konnten sich nur dreimal die nominell favorisierten Teams durchsetzen. Der 101jährige Club Bolívar aus La Paz gewann im weiß...

Artikel-Länge: 3542 Zeichen

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