05.08.2026

US-Imperialismus

Millionen für die europäischen Rechten

US-Regierung schreibt hohe Summen als »Auslandshilfe« für Projekte jenseits des Atlantiks aus

Von Marc Bebenroth

Reaktionäre Kulturkämpfer und Parteien haben in der Regel wenig Schwierigkeiten, von der herrschenden Klasse kräftig gesponsert zu werden. Häufig kommen die Geldgeber aus den Reihen des Industrie- oder Bankenkapitals. Der US-Imperialismus unterstützt antikommunistische Kräfte allerdings spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besonders großzügig. An diese Tradition knüpft die Administration von Präsident Donald Trump an – auch ganz offen mit staatlichen Förd...

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