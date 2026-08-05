05.08.2026
US-Imperialismus
Millionen für die europäischen Rechten
US-Regierung schreibt hohe Summen als »Auslandshilfe« für Projekte jenseits des Atlantiks aus
Von Marc Bebenroth
Reaktionäre Kulturkämpfer und Parteien haben in der Regel wenig Schwierigkeiten, von der herrschenden Klasse kräftig gesponsert zu werden. Häufig kommen die Geldgeber aus den Reihen des Industrie- oder Bankenkapitals. Der US-Imperialismus unterstützt antikommunistische Kräfte allerdings spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besonders großzügig. An diese Tradition knüpft die Administration von Präsident Donald Trump an – auch ganz offen mit staatlichen Förd...
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