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05.08.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Postapokalypse Für Wohnraum muss man sich auch in Mecklenburg-Vorpommern etwas einfallen lassen. Im Schweriner Stadtteil Lankow verfiel eine Schwimmhalle und sollte bereits abgerissen werden. Ähnlich sah es mit einem ehemaligen Brauereigelände aus, dessen Sudhaus bereits von Mietern bezogen wurde. Hat doch der Kahlschlag im Osten was Gutes: Wo nichts mehr ist, kann man wenigstens in die Ruine ziehen. BRD 2021. → Verrücktes Wohnen in Mecklenburg-Vorpommern. Leben in ...

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