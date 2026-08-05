05.08.2026

USA

Todestrieb der Techfaschisten

Vorabdruck. Die US-amerikanische Rechte verfolgt ein oligarchisches Klassenprojekt, um ihre globale wirtschaftliche Vorherrschaft zu sichern. Erkundungen zur Faschisierung in den USA

Von Jan Rehmann

In den kommenden Tagen erscheint die neue Ausgabe der Zeitschrift Das Argument. Im Folgenden drucken wir, mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Herausgeber, eine redaktionell gekürzte Fassung des Artikels »Erkundungen zur Faschisierung in den USA«. Die Zeitschrift kann bestellt werden unter: www.argument.de (jW) Wer sich mit der Frage herumschlägt, ob der Begriff des Faschismus in Bezug auf die aktuelle Lage in den USA sinnvoll angewendet werden kann oder ...

Artikel-Länge: 23378 Zeichen