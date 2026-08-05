05.08.2026

Ausstellung

Soviel Hübsches

Eine Ausstellung im Ringelnatz-Geburtshaus Wurzen über Reklameverse des Dichters für die Bademodenmarke »Venus«

Von Sören Bär

Bertolt Brecht, Erich Kästner und Erich Maria Remarque haben es auch getan. Angesichts des wendungsreichen Lebens von Joachim Ringelnatz wird es kaum überraschend, dass nun eine bislang weniger bekannte Facette seines Schaffens bekannt wird: Der am 7. August 1883 im sächsischen Wurzen als Hans Gustav Bötticher geborene Poet hat Reklameverse für renommierte Marken gedichtet. Geradezu Legendenstatus genießt seine kombinierte Kreation für die Sektmarke Geldermann und d...

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