05.08.2026

Gröllmann, Schulz

Von Jegor Jublimov

Was hat Jenny Gröllmann in rund vier Bühnen-, Film- und Fernsehjahrzehnten nicht alles gespielt! Literarische Stoffe, Märchen, Komödien. Man sah sie in TV-Filmen und -Reihen, angefangen 1969 bei »Der Staatsanwalt hat das Wort« über »Polizeiruf 110«, später »Tatort«, »Liebling Kreuzberg« bis zu »Sturm der Liebe« (2005). Dazwischen 1971 auch »Salut Germain« über deutsche Widerständler in der Résistance gegen die Nazis. Oder auch »Dein unbekannter Bruder« (1981), den W...

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