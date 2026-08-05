05.08.2026

Sanktionen gegen Russland

Sanktionierern geht der Stoff aus

Das 21. Sanktionspaket der EU gegen Russland macht divergierende Interessen der Mitgliedstaaten deutlich

Von Reinhard Lauterbach

Die EU tat sich schwer mit dem 21. Sanktionspaket gegen Russland. Die irische Außenministerin und EU-Ratspräsidentin Helen McEntee erklärte gegenüber dem Portal Euractiv, es seien »herausfordernde Verhandlungen« gewesen. Denn zu jedem Vorschlag, was man noch alles nicht mehr aus Russland beziehen oder dorthin liefern dürfe, hatten sich Mitgliedstaaten mit Sonderwünschen und Kritik gemeldet. Auch die Bundesrepublik. Sie verhandelte ein Importverbot für in russischen ...

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