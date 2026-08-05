05.08.2026

Free Mumia!

Engagement ohne Grenzen

Die Historikerin Johanna Fernández kämpfte zeitlebens gegen das US-Gefängnissystem und für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal

Von Jürgen Heiser

Im deutschsprachigen Raum ist der Name der US-Historikerin Johanna Fernández vor allem durch die Berichterstattung über den Fall des aus Philadelphia stammenden politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal bekannt. Seit vielen Jahren trat die New Yorkerin entschieden für die Freilassung des US-Bürgerrechtlers und den Schutz seines Lebens ein. Wie junge Welt von Mumia-Solidaritätsgruppen aus Paris und dem Baskenland erfuhr, ist die mutige Verfechterin der Abschaffung des G...

Artikel-Länge: 4449 Zeichen