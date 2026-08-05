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05.08.2026
Ukraine-Krieg

Gerüchteküche brodelt

Ukraine-Krieg: Moskauer Politologe erteilt Spekulationen über bevorstehende russische Mobilisierung Absage

Von Stefano di Lorenzo
Kaum ein Thema wurde in den russischen Oppositionsmedien zuletzt so intensiv diskutiert wie eine mögliche Mobilmachung im September. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprang vergangene Woche auf den Zug auf und erklärte im Interview mit Sky News, dass Putin beabsichtige, bis zu 500.000 Soldaten einzuberufen. Der russische Präsident sei »nicht bereit, diesen Krieg zu beenden«, behauptete Selenskij und verwies dabei auf Geheimdienstberichte, wonach Mo...

Artikel-Länge: 3919 Zeichen

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