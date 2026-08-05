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05.08.2026
Bayer

Kursgewinn nach Glyphosaturteil

Bayer-Konzern sieht sich mit Kürzungsprogramm auf gutem Weg. Richterspruch zu Umweltgift freut Anleger

Von Jan Pehrke
Als »Retter von Bayer« feierte die Wirtschaftswoche jüngst den Vorstandsvorsitzenden Bill Anderson auf ihrem Titelblatt. »Glyphosatdrama fast gelöst, Pipeline wieder voll«, und dann auch noch das Rationalisierungsprogramm »Dynamic Shared Ownership« (DSO) – geschlagene neun Seiten nahm die Jubelstory ein. Den weiteren Fortgang präsentierte der Leverkusener Multi am Dienstag bei der Vorstellung der Bilanz für das zweite Quartal des laufenden Jahres. Um 2,2 Prozent auf...

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