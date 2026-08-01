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05.08.2026
Kürzungspläne der Regierung

Unwürdiges Rentenschauspiel

Frei sieht keinen Spielraum für Nachbesserungen. Sieben Ministerpräsidenten gegen die Kürzungspläne

Von Kristian Stemmler
Führende CDU-Politiker bemühen sich nach Kräften, die Debatte über die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 abzuwürgen. So erklärte der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) am Montag gegenüber dem Sender Welt TV kategorisch, er sehe keinen Spielraum für Nachbesserungen am Rentenpaket. Gegenüber dem Nachrichtenportal Table Briefings fügte Frei hinzu, die Regierung habe sich darauf geeinigt, dass die Vorschläge der Rentenkommission »vollständig umgesetzt w...

Artikel-Länge: 4259 Zeichen

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