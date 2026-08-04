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04.08.2026
Aus den Unterklassen

Wen stört das bisschen Regen?

Von Marco Bertram
Wir schrieben den 1. September 1971, als der FC Vorwärts Frankfurt nach dem Umzug von Berlin an die Oder sein erstes Heimspiel im neu hergerichteten Stadion der Freundschaft austrug. Nach der 0:2-Auftaktniederlage bei der Loksche durfte daheim an der Oder vor 8.000 Zuschauern ein 3:1-Sieg gegen die BSG Stahl Riesa gefeiert werden. Wolfgang Strübing erzielte kurz vor der Pause den ersten Treffer am neuen Spielort. 55 Jahre später kam es – vergangenen Sonnabend – zum ...

Artikel-Länge: 2883 Zeichen

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