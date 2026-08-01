04.08.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Place to be Feuchtgebiete schwinden durch Entwässerung, Bebauung und die Auswirkungen des Klimawandels dreimal so schnell wie Wälder. Dabei sind sie Rückzugsorte für unzählige Tierarten: Libellenlarven leben dort bis zu vier Jahre im Wasser, ehe sie schlüpfen. Auch der Feuersalamander ist auf Schatten und Gewässer der Feucht­gebiete angewiesen. BRD 2025. → Libelle, Salamander und Kreuzotter. Leben im Feuchtgebiet. ARD Alpha, 16.05 Uhr Wettessen »Banderillas Micho Ta...

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