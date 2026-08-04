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04.08.2026
Palästina

Bauen auf besetztem Land

Israels Immobilienkonzerne profitieren vom Krieg – und beschleunigen die Vertreibung von Palästinensern

Von Jakob Reimann
Charakteristisch für siedlerkolonialistische Staaten ist die Expansion. Und damit geht die Schaffung von neuem Wohnraum einher. »Jenseits des Ozeans ein Haus zu kaufen, ist ein wunderschöner Traum. Doch ein solcher Kauf aus der Ferne erfordert vor allem eines: absolutes Vertrauen«, steht in einem Werbeschreiben einer israelischen Immobilien- und Baufirma, das die Onlinezeitung Times of Israel jüngst über ihren Presseverteiler verschickt hatte. »Seit mehr als 55 Jahr...

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