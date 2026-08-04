Zum Inhalt der Seite
04.08.2026
Unblock Cuba!

Kampf gegen Blackout

Millionen Kubaner erneut ohne Stromversorgung

Von Volker Hermsdorf
Donald Trumps Willkür ist dafür verantwortlich, dass am Wochenende erneut rund zehn Millionen Menschen in Kuba ohne Strom waren. Der staatliche Energieversorger Unión Eléctrica (UNE) meldete am Sonntag abend den vollständigen Ausfall des nationalen Stromnetzes – den zweiten in Folge, der dieses Mal die komplette Insel ins Dunkel tauchte. Am Sonnabend hatte ein Teilausfall bereits zu einer zeitweisen Unterbrechung der Stromversorgung für Millionen Menschen in Pinar d...

Artikel-Länge: 2833 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe