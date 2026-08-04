04.08.2026

Unblock Cuba!

Kampf gegen Blackout

Millionen Kubaner erneut ohne Stromversorgung

Von Volker Hermsdorf

Donald Trumps Willkür ist dafür verantwortlich, dass am Wochenende erneut rund zehn Millionen Menschen in Kuba ohne Strom waren. Der staatliche Energieversorger Unión Eléctrica (UNE) meldete am Sonntag abend den vollständigen Ausfall des nationalen Stromnetzes – den zweiten in Folge, der dieses Mal die komplette Insel ins Dunkel tauchte. Am Sonnabend hatte ein Teilausfall bereits zu einer zeitweisen Unterbrechung der Stromversorgung für Millionen Menschen in Pinar d...

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