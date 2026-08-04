04.08.2026

Philippinen

Präsidiale Schönfärberei angeprangert

Philippinen: Progressive Gruppen üben harsche Kritik an der Jahresbilanz von Staatsoberhaupt Marcos Jr.

Von Rainer Werning

Vollmundig hatte der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. in seinem Eingangsstatement der fünften »Rede zur Lage der Nation« (SONA) am 27. Juli erklärt, er wolle ein Präsident aller Filipinos sein. Das dürfte zweifellos auf die anwesenden Zuhörer und Gäste im Kongress zugetroffen haben. Keineswegs dürfte es jedoch für die Masse der Filipinos gelten, die außerhalb von Regierungsbehörden arbeiten. Noch am selben Tag hielten engagierte Bürgerrechtsorganisation...

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