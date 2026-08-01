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04.08.2026
Stahlbranche

Steel is Over

Studie: Klassische Stahlproduktion ohne Zukunft, und auch beim »grünen« Stahl trübe Aussichten

Von Luca von Ludwig
Zugestandenermaßen hätte es für die Erkenntnis, dass es so wie bisher mit der deutschen Stahlindustrie nicht weitergehen kann, wohl keine Expertenstudie gebraucht. Macht aber nix, die Unternehmensberatung PWC (Pricewaterhouse Coopers) hat dennoch eine erstellt und am Montag der Öffentlichkeit präsentiert. »Das Fazit ist eindeutig: Die kohlebasierte Primärstahlproduktion hat in Deutschland keine Zukunft«, heißt es darin seitens des PWC-Managers Alexander Schröder kur...

Artikel-Länge: 4523 Zeichen

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