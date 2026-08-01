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04.08.2026
Nach CSD-Anschlag in Berlin

Angriff auf »Stadt der Freiheit«

Immer härtere Handhabe nach der Attacke auf Berliner CSD gefordert. Evers holt gegen Linke aus

Von Max Grigutsch
Es ist ein Fass ohne Boden, dass die Regierenden nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag am Rande des Berliner Christopher Street Day (CSD) mit Rufen nach Gesetzesverschärfungen zu füllen versuchen. Auch der neue Unionsfraktionschef Thorsten Frei gab sich »überzeugt, dass der Bundesinnenminister und die Bundesjustizministerin in den nächsten Wochen – vermutlich noch im August – entsprechende Vorschläge unterbreiten werden«. In der Bild am Sonntag sagte der CDU-P...

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