04.08.2026

Politische Ökonomie

Vom sachlichen Reichtum getrennt

Dass nur die Arbeit Wert schafft, gilt als längst widerlegt, und wer sich auf »Werttheorien« beruft, als ewig gestrig. Zur Rekonstruktion einer gar nicht so trivialen Trivialität

Von Peter Schadt

Wer heute noch behauptet, die Arbeit sei die Quelle des Werts, macht sich lächerlich. Nicht nur vor den Volkswirten, die längst wissen, dass der »subjektive Nutzen« den Preis bestimmt. Und nicht nur die Ökonomen mit ihren elaborierten Theorien vom Grenznutzen, sondern auch affirmative Geister aller Art auf Tik Tok und Co. können die Marxsche Werttheorie in einer Minute scheinbar widerlegen: Ist etwa ein Tisch besonders wertvoll, weil sein Tischler besonders faul ode...

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