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31.07.2026
Exegese

Marx erklärt sich

Vorabdruck. Vor 150 Jahren erschien in Chemnitz Johann Mosts »populärer Auszug« des »Kapitals« in der Überarbeitung von Karl Marx

Von Winfried Schwarz
→ Im September erscheint Heft 147 der Zeitschrift Z. Marxistische Erneuerung. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher ­Genehmigung des Autors und der Herausgeber vorab den Beitrag »Eine Einführung ins ›­Kapital‹ – von Marx selbst« von Winfried Schwarz. Die Hefte von Z können bestellt werden unter: ­zeitschrift-marxistische-erneuerung.de (jW) Unter den Einführungen in das »Kapital« gibt es nur eine einzige, die von Marx selbst bearbeitet worden ist. Ihre Nutzung,...

Artikel-Länge: 23710 Zeichen

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