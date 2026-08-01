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03.08.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Kämpfe um Anerkennung Mit sportlichen Erfolgen auf internationaler Ebene schmücken sich Nationen mit gleich welchem politischen System liebend gerne. Für die DDR bedeuteten Olympiamedaillen Anerkennung, die ihr insbesondere vor dem Grundlagenvertrag mit der BRD 1973 im Westen mangelte. In den Leistungszentren des Sportnachwuchses wurde dafür auf Disziplin gesetzt und über Heimweh hinweggesehen. Sportasse wie Boxer Henry Maske, Schwimmerin Kornelia Ender und Radprofi...

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