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03.08.2026
Politische Ökonomie

Suche nach dem ewig Gültigen

Vorabdruck. Parallel zur Entstehung des Industriekapitalismus entwickelte sich auch die wissenschaftliche Reflexion über seine Gesetzmäßigkeiten. Über die klassische bürgerliche Ökonomie

Von Jürgen Leibiger
In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papyrossa-Verlag der Band »Geschichte der Politischen Ökonomie« von Jürgen Leibiger. Wir drucken daraus mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag das erste Kapitel »Die klassische bürgerliche Ökonomie« ab. Das Buch kann bestellt werden unter www.papyrossa.de. (jW) Der heute übliche Begriff der »klassischen politischen Ökonomie« wurde von Marx geprägt. Er verstand darunter »alle Ökonomie (…), die den inneren Zusammen...

Artikel-Länge: 23748 Zeichen

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