03.08.2026

Wissen und Glauben

Das stimmt, das stand im Internet: Episteme für Anfänger

Von Marc Hieronimus

Glauben ist nicht wissen, sagte die Großmutter immer, wenn es um die Kirche ging. Mit anderen Worten: Wer gläubig ist, der weiß es eben nicht besser. Mit dem nichtreligiösen Glauben verhält es sich ein bisschen anders. Wissen ist Glauben ohne Zweifel. Es geht nicht um die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, die ist für uns prinzipiell unerreichbar. Beispiel: Anton sagt: »Ich weiß, dass die Erde eine Scheibe ist.« Er sagt nicht, er glaube, sondern er wisse, denn er...

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