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03.08.2026
Jazz in der jW-Maigalerie

»Alles kann passieren«

Lieber quirlig: Das Duo Neuser-Wilhelmi spielt in der Berliner jW-Maigalerie

Von Gisela Sonnenburg
Musik muss unter die Haut gehen, emotional sein. Nikolaus Neuser, Jahrgang 1972, Trompeter und Flügelhornist, weiß das. Schon als Teenager in Nordrhein-Westfalen begann etwas in ihm zu swingen, wenn er Jazz, etwa von Miles Davis, hörte. Darum schwenkte er auch um: von der Klassik über einen kurzen Abstecher zum Punk hin zum Jazz. Der ist sein Lebenselixier, seitdem. Seit 1999 lebt Neuser in Berlin, nach dem Studium der Jazztrompete bei Uli Beckerhoff an der Essener ...

Artikel-Länge: 3387 Zeichen

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