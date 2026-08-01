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03.08.2026
Maritime Wirtschaft

Wann wird der Schiffbau »great again«?

USA im Weltmaßstab weit abgeschlagen. Förderung und Protektionismus sollen das ändern

Von Burkhard Ilschner
Die US-»Denkfabrik« Open Market Institute (OMI) hat jetzt aufgezeigt, wie es Präsident Donald Trump angeblich gelingen könnte, die USA auch als maritime Handelsmacht wieder groß, »great again«, zu machen: Die Regierung solle eine staatliche Linienreederei gründen und betreiben sowie deutlich in nationalen Handelsschiffbau investieren, berichteten jüngst die Infodienste Shipping Telegraph und Hansa über eine Studie des OMI. In der viel zitierten Alphaliner-Liste der ...

Artikel-Länge: 4492 Zeichen

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