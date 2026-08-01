03.08.2026

Vereinigtes Königreich

Labour behält Manchester

Geringe Beteiligung an Nachwahl

Von Dieter Reinisch

Rückenwind für Labour und den neuen Premierminister Andy Burnham: Die Nachwahlen um das Bürgermeisteramt von Greater Manchester hat Labour-Kandidatin Bev Craig deutlich gewonnen. Es war auch eine Vertrauensabstimmung für Burnham, der zuvor neun Jahre lang den nordenglischen Großraum als »Mayor« geleitet hatte. Durch sein Antreten bei der Nachwahl Mitte Juni, die Burnham zurück ins Unterhaus brachte und damit den Grundstein für seine Wahl zum Premierminister legte, m...

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