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03.08.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Vom Wert der Geschichte

Ein unverstellter Blick in die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Veränderung

Das Wichtigste, was man anderen weitergeben kann – als »Leitstern«, wie die Galaxy Foundation sagt –, ist das Wissen um die Geschichte. Wahre Geschichte lehrt uns, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Malcolm X pflegte zu sagen: »Von allen unseren Studien ist die Geschichte am besten geeignet, unsere Forschung zu belohnen.« Als er aus der Geschichte lernte, veränderte er sich. Die Geschichte der Schwarzen in Amerika öffnete ihm die Augen und erweiterte seinen Ho...

Artikel-Länge: 4140 Zeichen

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