03.08.2026

Bayerische Milchwirtschaft

Angebot ist Quark, das Verhalten Käse

In Bayerns Milchwirtschaft gehen die Streiks nach einem dreisten Rückzieher der Unternehmen weiter

Von Gudrun Giese

Fast überall in Bayern haben in den vergangenen Wochen Beschäftigte der Milchindustrie gestreikt. Ihr Ziel sind Entgelterhöhungen von 4,1 Prozent, 80 Euro mehr im Monat für die Auszubildenden und fünf zusätzliche freie Tage. Das Angebot der Verbände der Milcherzeuger Bayerns bleibt hinter diesen Forderungen jedoch deutlich zurück. Die zuständige Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) sprach von einer »Rolle rückwärts« – denn in der dritten Tarifverhandlung ...

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