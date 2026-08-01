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03.08.2026
»Jüdische Stimme« in Köln

Vortrag dreimal verhindert

Veranstaltung der »Jüdischen Stimme« in Köln unterbunden. Vorwand: Einstufung des Verfassungsschutzes

Von Leon Wystrychowski
Das Spiel ist alt, die Masche bekannt: Der Vortrag einer Vertreterin des Vereins »Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost« konnte am Freitag abend nur in Form einer Kundgebung auf dem Parkplatz der Universität Köln stattfinden. Dem vorausgegangen waren gleich drei Raumabsagen, eine der Technischen Hochschule (TH) Köln und zwei der Universität zu Köln. Ursprünglich hatten der Studierendenverband der Linkspartei SDS, die Gruppe »Camp for Palestine Köln« (CfP),...

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